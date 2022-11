Zoe truccata per Halloween Lady Hernandez fa paura | ma è sempre super sexy

Rolling Stone Italia

...Saldana ha condiviso su Instagram un video di se stessa sul set del prossimo film Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 3 . L'attrice ha pubblicato spesso selfie e video completamente......Saldana , che interpreta Gamora nella saga, prodotta dalla Marvel , Guardiani della galassia , ha pubblicato recentemente una serie di post in cui si mostrae nei panni del suo ... Halloween e celeb: i look da paura e da mani nei capelli