Youth League | gli azzurrini perdono 5 a 0 col Liverpool

Commenta per primo Si è chiusa oggi per Inter Primavera e Napoli Primavera l'esperienza nei gironi della Uefa. E anche oggi non sono arrivate delle grandi prestazioni per le due formazioni, uscite sconfitte dalle sfide contro Bayern Monaco e Liverpool. Per i nerazzurri di Christian Chivu il 2 - 0 ...Il Napoli, che in Europa non vince dal 2018, saluta anche questa edizione dicon zero successi e cinque sconfitte su sei partite. Un cammino esattamente opposto rispetto ai grandi allenati da Spalletti e che finisce nel peggiore dei modi, ovvero con i cinque gol ... Youth League, Juventus-Psg vale la vetta del girone Resiste mezz'ora il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi, poi anche l'ultima partita di questa Youth League va in soffitta con un pesante passivo. Gli azzurrini vengono superati con un largo 5-0 a ...Resiste mezz'ora il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi, poi anche l'ultima partita di questa Youth League va in soffitta con un pesante passivo. Gli azzurrini vengono superati ...