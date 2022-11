WWE | La scottante rivelazione di Gargano | “The Miz ha pagato Lumis per inscenare gli assalti”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 novembre 2022) Una serata da dimenticare per The Miz, non certo una novità, ma stanotte è stato un susseguirsi di cazzotti in faccia, reali e figurati. La serata di The Miz è iniziata con un suo intervento sul ring mentre parlava Roman Reigns, l’A-Lister si è offerto di fornire qualche consiglio su Logan Paul, dato che l’ha portato lui in WWE, in cambio di protezione contro Dexter. Qualcosa l’ha ottenuta dal Tribal Chief, ma è stato un Superman Punch in pieno volto. Raggiunto nel backstage da Cathy Kelley, The Miz è stato informato di un’intervista rilasciata dicon importanti rivelazioni sul suo conto. The True Story of Dexter& The Miz Sono ormai mesi che vediamo Dexterattaccare all’improvviso e nei più svariati modi The Miz. Una reale spiegazione, a parte l’instabilità psichica di ...