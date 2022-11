WWE | È subito rematch | Asuka e Alexa Bliss difenderanno le loro cinture a Crown Jewel

(Di martedì 1 novembre 2022) Nel main event della scorsa puntata di Raw,hanno conquistato i Women’s Tag Team Championship sconfiggendo Iyo Sky e Dakota Kai.e lahanno fatto ilritorno in tv proprio nella puntata di ieri, le due erano fuori dalla puntata di Raw pre-Extreme Rules.la rivincita Nemmeno il tempo di festeggiare che per le nuove campionesse è già ora di difendere le proprieproprio dall’assalto delle due della Damage CTRL, in un vero e propriotitolato. Il match si terrà questo sabato aed è stato ufficializzato dalla stessa WWE sui propri profili.

Zona Wrestling

Adam Joseph Copeland è un wrestler e attore canadese sotto contratto con la, meglio conosciuto ... Anche Jessica Parker Kennedy sarà una guest star nel ruolo di Medusa , che haun torto da ......del: breve biografia Antonio Inoki è nato a Yokohama, in Giappone, il 20 febbraio 1943. Quando aveva 14 anni, Inoki e la sua famiglia si trasferirono in Brasile, dove, giovanissimo, iniziò... WWE: Ufficiale il ritorno di Emma, subito occasione titolata per lei Carmella, famosa superstar WWE, ha voluto condividere oggi su Instagram un delicato quanto drammatico episodio. La wrestler, compagna di Corey Graves, anche lui telecronista della WWE, ha svelato di a ...La scorsa notte la WWE ha fatto tappa a Glasgow per un Live Event: uno dei match della card è stato quello tra Natalya e Liv Morgan, vinto da quest’ultima in un finale che ha fatto molto discutere. Li ...