WWE | Asuka torna e si prende la sua vendetta con Alexa Baliss | sono le nuove campionesse di coppia

...e Alexa Bliss. A vincere sono state le prime grazie a uno schienamento di Bayley dai danni di Bianca dopo un perfetto moonsault di Iyo Sky.Intercontinental Championship: Gunther (C) batte ...... Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky vs Bianca Belair, Alexa Bliss &Intercontinental Championship ... Rhea Ripley) Single Match Vincitore: Seth Rollins vs Matt Riddle UndisputedUniversal ... WWE: Importanti aggiornamenti su Alexa Bliss e Asuka New Champions crowned and New segment announced for the weekends PLE which is set to take place in Saudi Arabia.The WWE Women's Tag Team Championships changed hands on this week's Monday Night Raw in an explosive main-event match.