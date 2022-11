WTA Finals Fort Worth 2022 | risultati 31 ottobre | vittorie di Maria Sakkari ed Aryna Sabalenka

(Di martedì 1 novembre 2022) Sul cemento di, negli Stati Uniti, sono scattate le WTAdi tennis: il torneo di singolare è iniziato con le sfide del Gruppo Nancy Richey, che hanno visto ledell’ellenicae della bielorussa, rispettivamente contro la statunitense Jessica Pegula e la tunisina Ons Jabeur. Nel primo incontro di giornata occorrono due tie break e due ore ed undici minuti di gioco alla greca, numero 5 tra le otto qualificate, per avere ragione della statunitense Jessica Pegula, numero 3, battuta per 7-6 (6) 7-6 (4). Nella prima frazione ci sono sei break, poi servono tre set point all’ellenica per conquistare il parziale, mentre nel secondo set la ...

Sono iniziate nelle notte italiana, a Forth Worth in Texas , lecon le prime otto giocatrici del mondo al via. Il match che ha aperto il torneo, relativo al gruppo intitolato a Nancy Richey, è stato quello vinto dalla greca Maria Sakkari sulla ...La polacca è la numero 1 al mondo con più del doppio dei punti della rivale (Jabeur), ha vinto due Major nel 2022 e un totale di 8 titoli, quando lein Texas sono ancora da giocare. Un ... WTA Finals 2022 – Fort Worth: Stasera si parte! I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) Sono iniziate nelle notte italiana, a Forth Worth in Texas , le Wta Finals con le prime otto giocatrici del mondo al via. Il match che ha aperto ...Ecco come vedere il match Jabeur-Sabalenka stanotte in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Finals Fort Worth 2022 ...