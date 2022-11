Wall Street Journal | “Attacco imminente dell’Iran all’Arabia Saudita Alzato il livello di allerta”

(Di martedì 1 novembre 2022) L’Arabiaha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali sarebbeuncontro il regno. Lo rivelano alfunzionari sauditi e americani secondo i quali Stati Uniti, Arabia, e molti altri Stati della regione hannoildiper le loro forze militari. Secondo i funzionari sauditi l’Iran è pronto a sferrare attacchi anche contro Erbil, in Iraq, nel tentativo di distrarre l’attenzione dalle proteste interne che hanno agitato il Paese da settembre. Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca si è detto preoccupato per gli avvertimenti e pronto a rispondere se l’Iran dovesse effettuare un ...

Agenzia ANSA

Secondo il 'Journal ', che cita funzionari sauditi e statunitensi secondo i quali in risposta all'avvertimento, Riad, Washington e altri Paesi hanno sollevato il livello di allerta tra ...L'Arabia Saudita ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali sarebbe imminente un attacco dell'Iran contro il regno. Lo rivelano alJournal funzionari sauditi e americani secondo i quali Stati Uniti, Arabia Saudita, e molti altri Stati della regione hanno alzato il livello di allerta per le loro forze militari. Il ... Borsa: Europa frena con Wall Street dopo dati Usa L'Iran sta per attaccare l'Arabia Saudita. Lo rivelano al Wall Street Journal funzionari sauditi e americani secondo i quali Stati Uniti, Arabia Saudita e molti altri Stati della regione hanno alzato ...L'Arabia Saudita ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali sarebbe imminente un attacco dell'Iran contro il regno. Lo rivelano al Wall Street Journal funzionari sa ...