Volpato e gli altri | viaggio nella fabbrica di talenti della Roma

Bambino, lo ha definito Mourinho a Verona, subito dopo che Cristianaveva regalato alla Roma la vittoria che vale - per ora - il ritorno in Champions League. Solo che il bambino non è solo, con lui ce ne sono altri. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Non una sfida banale visti i precedenti tra pali colpiti (3) esfottò disgustosi sulla mamma e ... Il grande protagonista d di Halloween, però, è stato soprattutto. Il 18enne scovato da ...Simone Braglia, ex portiere, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. I giovani possono giocare stabilmente in Serie A, vedi Fagioli e Volpato "E' un ...Proprio all’ultimo respiro la Roma di José Mourinho agguanta la vittoria sull’ostico campo dell’Hellas. Decisivi gli ingressi in campo di Matic e Volpato, autori di gol e assist vincenti. Con questi 3 ...