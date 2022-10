Volley | Supercoppa Italiana | Perugia batte al tie-break una combattiva Trento | sarà finale contro Civitanova

(Di martedì 1 novembre 2022) La Sir Safety Susaè la seconda finalista delladimaschile. Al termine di una partita lunghissima e spettacolare, gli umbri si impongono per 3-2 (23-25, 25-17, 25-22, 22-25, 7-15) su unaItas Trentino.si giocherà dunque il primo titolo dell’anno in, mentresfiderà Modena per il terzo posto. Il primo parziale scorre per lunghi tratti sui binari dell’equilibrio, tenendo fede alle promesse di grande spettacolo tra due delle migliori squadre d’Europa. Il primo allungo arriva da parte dell’Itas Trentino che con i punti diretti al servizio prima di Riccardo Sbertoli e poi di Alessandro Michieletto scappa sul 15-19. ...

A Cagliari la finale domani alle 17 è Civitanova - Perugia. Lube che batte una Modena a cui non basta un volenteroso Rinaldi mentre è show fra Sir e Itas Trentino arrivati al tie break Perugia - ...Dopo aver perso il primo set per 23 - 25 Perugia gioca uno splendido secondo set mettendo in forte difficoltà Trento che, in svantaggio, lotta punto su punto. L'attacco imprendibile di Michieletto ...La Sir Safety Susa Perugia batte 3-2 l'Itas Trentino Trento e raggiunge Civitanova nella finale della Del Monte Supercoppa 2022 di volley maschile.Nella giornata di oggi lunedì 31 ottobre e domani martedì 1 novembre andrà in scena la Supercoppa di volley maschile. Sede di gioco Cagliari ...