Volley | Supercoppa 2022 | Perugia batte Trento al tie-break | sfiderà Civitanova in finale

(Di martedì 1 novembre 2022) La Sir Safety Susa3-2 l’Itas Trentinoe raggiungeindella Del Montedimaschile. Una sfida decisamente di alto livello e che giustamente ha visto il suo epilogo nel tie-dopo cinque set molto equilibrati. A partire meglio è la squadra di Lorenzetti, che si aggiudica il primo set 23-25 trovando l’allungo nella fase centrale del set grazie in particolar modo a Lavia e Kaziyski. Poi Giannelli inizia a dispensare cioccolatini per tutti i suoi compagni di squadra, tra tutti Leon e Semeniuk in grande spolvero. CALENDARIO: DATE, ORARI E TV1°POSTO: DOVE ...

A Cagliari la finale domani alle 17 è Civitanova - Perugia. Lube che batte una Modena a cui non basta un volenteroso Rinaldi mentre è show fra Sir e Itas Trentino arrivati al tie break Perugia - ...Dopo aver perso il primo set per 23 - 25 Perugia gioca uno splendido secondo set mettendo in forte difficoltà Trento che, in svantaggio, lotta punto su punto. L'attacco imprendibile di Michieletto ...