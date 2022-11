Vittorio Sgarbi sottosegretario alla Cultura | “Vinco per merito Chiamerò con me Morgan”

Leggi su tpi

(Di martedì 1 novembre 2022) “Sono entrato in quota me stesso. Noi Moderati ha fatto alcuni nomi, ma Meloni ha pensato di dare a Lupi solo un posto da, dicendo che se ne voleva due, uno avrebbe dovuto essere. Un riconoscimentoquestione delche lei ha sollevato”. Queste le parole di, neo-, in un’intervista a La Repubblica. “Io ho buoni rapporti con Lupi, abbiamo lavorato insieme, anche se sulle liste avrei fatto scelte diverse, non l’accrocco che abbiamo visto – ha proseguito -. Se mi avesse ascoltato avremmo preso il 3 per cento e avremmo avuto due ministri. Ora mi sento pieno della mia autonomia. Non sono mai stato di destra, sono un anarchico. E in questo governo sono un ...