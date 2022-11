Vittorio Boiocchi | individuati ultras che hanno svuotato curva Inter

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono statidalla Digos di Milano gliche, sabato scorso,fatto svuotare laNord al Meazza durante il match-Sampdoria, dopo che si era diffusa la notizia dell’omicidio di. Tutto si è svolto regolarmente, fanno sapere dalla questura di Milano, fin quando, dopo la notizia dell’agguato delle 19.48, lastessa ha ritirato gli striscioni esposti e deciso di non diffondere i consueti slogan e cori di incitamento alla squadra. Inoltre, alla fine del primo tempo, molti supporters dellasono usciti dallo stadio per recarsi al Baretto, loro abituale luogo di ritrovo. Nel corso del secondo tempo, confermato il decesso di, altri tifosi ...

Il deflusso è stato ordinato dai capi ultras nerazzurri in seguito all'omicidio di, storico leader della curva nerazzurra. Almeno un ultras tra quelli individuati è stato ...... durante la ritirata dagli spalti della Curva Nord ordinata dai capi ultrà dell'Inter in seguito all' omicidio di, hanno costretto i tifosi ad abbandonare gli spalti nel corso di ...Alla notizia della morte di Vittorio Boiocchi, gli ultras dell’Inter hanno costretto i tifosi, sotto minaccia, a lasciare la Curva Nord ...Sono stati individuati alcuni ultrà che sabato scorso allo stadio Meazza di Milano, durante la ritirata dagli spalti della Curva Nord ordinata dai capi ultrà dell'Inter in seguito all'omicidio di ...