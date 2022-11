Vidal nella bufera | il coro volgare contro il Real Madrid diventa virale

(Di martedì 1 novembre 2022) RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il successo del Flamengo in coppa Libertadores ha acceso l'entusiasmo della torcia brasiliana. Ma anche i calciatori della squadra rossonera - durante i festeggiamenti per ...

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il successo del Flamengo in coppa Libertadores ha acceso l'entusiasmo della torcia brasiliana. Ma anche i calciatori della squadra rossonera - durante i festeggiamenti per ...Il video sui social Mg Milano 19/10/2021 - Champions League / Inter - Sheriff / foto Matteo Gribaudi/Image Sportfoto: esultanza gol ArturoArturo, come sempre, non lascia troppo ...L’autogol di Vidal L’ex centrocampista della Juventus e dell’Inter Arturo Vidal è andato al di là della festosa celebrazione. Afferrato il microfono che era sul palco, abbracciato agli altri ...L’ex centrocampista di Juventus e Inter ha vinto la Libertadores con il Flamengo, con cui nel 2023 sfiderà il Real Madrid nel Mondiale per Club ...