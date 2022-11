Vetrina Napoli | Klopp all’assalto del big azzurro

QUOTIDIANO NAZIONALE

Temperatura particolarmente gradevole, sole, e in molti sul lungomare diieri si sono ... in visita a Sorrento, ha definito oggi la Costiera sorrentino - amalfitana ladell'Italia nel ...E allora, visto che lal'ex centravanti del Basilea difficilmente 'se la prende', partiamo proprio dalle sue parole. 'La nostra ultima vittoria in trasferta era a. Dopo oggi possiamo ... Evade i domiciliari per fare una rapina: spara sulla folla e ferisce tre persone De Giovanni si schiera in favore del suo Napoli. "Me lo devono spiegare". Arriva il duro attacco dello scrittore ...Spiagge affollate a Napoli, in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, in tanti hanno approfittato del clima mite per un tuffo in mare ...