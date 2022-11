Verona-Roma | gli ultras si uniscono nei cori contro i napoletani

(Di martedì 1 novembre 2022)è finita 1-3 per i giallorossi, ma dallo stadio Bentegodi partono i solitoda tutte e due le curve. Gliscaligeri e quelli giallorossi uniti nell’odioNapoli. Oramai la discriminazione territoriale è un rito negli stadi italiani. Tanto che i tifosi del Napoli sbeffeggiano quel coro, cantandolo a loro volta. Una risposta da applausi da parte dei tifosi partenopei che non può e non deve mettere fine alle denuncediscriminatori che ogni domenica si ascoltano negli stadi tutti Italia. Mezzo secolo diil Napoli non ha insegnato niente e non si riesce a porre alcun limite. Tanto che durante ...

- G iovedì ci sarà un altro tutto esaurito e ci sarà ancora bisogno dei tifosi, ai quali Josè Mourinho si affida anche questa volta. E' il primo esame della stagione per la, in una ...ha lasciato quota zero in una fase della partita molto complicata, perché lasi era trovata in svantaggio senza neanche accorgersene. Il pareggio raggiunto prima dell'intervallo è stato ...Lunedì sera Cristian Volpato ha firmato il sorpasso al Verona, ma aveva già segnato in A e ha solo 18 anni. Mourinho: «Non sono pazzo a metterlo». Talenti e campioni della scuderia di Totti ...Il primo Mondiale autunnale è sempre più incombente e determina l’esistenza di un Campionato Breve: quello dei club, sopra i quali pende la spada degli infortunati veri, presunti o immaginari, timoros ...