ilmessaggero.it

Giuseppe Milazzo , già a processo con l'accusa di aver truffato per 335mila euro la madre della soubrette, è di nuovo indagato dalla Procura di Roma per truffa , questa volta direttamente ai danni della showgirl e di un'altra persona. Avrebbe proposto la realizzazione di un cortometraggio ...Nel corso dell'ultima puntata di Tale e Quale Show , programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti , una delle concorrenti,ha rivelato di avere avuto una crisi prima di entrare in scena, a causa della troppa pressione e dei commenti di alcuni dei giudici.e quelle parole che l'hanno ... Valeria Marini paga per un corto mai girato e accusa: «Sono stata truffata». La showgirl ha perso 16mila euro Giuseppe Milazzo, già a processo con l’accusa di aver truffato per 335mila euro la madre della soubrette Valeria Marini, è di nuovo indagato dalla Procura di Roma per ...Giuseppe Milazzo, già a processo con l’accusa di aver truffato per 335mila euro la madre della soubrette Valeria Marini, è di nuovo indagato dalla Procura di Roma per ...