Valentina Aprea lascia Forza Italia | era la responsabile istruzione del partito

Tuttoscuola

Non hanno trovato posto nella lista di Meloni: Sestino Giacomoni, Francesco Battistoni che Berlusconi voleva all'Agricoltura,, Ugo Cappellacci, Giuseppe Mangialavori, Deborah ...Resta fuori dal Governo della scuola, una vita dedicata alla scuola e alla politica.infatti era stata sottosegretaria con la Ministra Letizia Moratti e alle ultime elezioni non ... Valentina Aprea lascia Forza Italia La partita dei sottosegretari al ministero dell’Istruzione sembra essere destinata a chiudersi lunedì: i nomi in pole position [LEGGI] ...Non è bastato un mese per definire la squadra del Governo Meloni: il tentativo di rendere pubblica la lista di viceministri e sottosegretari entro domenica 30 ottobre è infatti andato a vuoto. Servirà ...