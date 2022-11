Valdano | “Maradona artista rock che infiammava le tribune”

(Di martedì 1 novembre 2022) Jorge, ai microfoni di Golden Foot ha raccontato il suo amico… “Luile” “Tra Butragueño eall’epoca ci fu un grande duello calcistico. Ricordo quello il primo l’articolo che ho scritto sul giornale “El PaìS” si chiamava “due ragazzini di 1000 anni” e parlava di Butragueño ema non stiamo parlando della stessa taglia. Nessuno, tranne quattro o cinque giocatori nella storia del calcio sono nella dimensione maradoniana.è un genio di quelli che nascono una volta ogni 20 anni e che rendono il calcio migliore. Emilio era una crepa, ma in nessun caso sono sullo stesso gradino, allo stesso modo livello”. “ha migliorato il calcio perché non solo aveva un talento straordinario, fuori ...

Diego. Il più difficile è vincere, maggiore è la felicità di vincere. Pelé. Se non hai ... Jorge. I leader più in gamba non pronunciano mai la parola io. Non lo fanno perché si sono ...Cruijff ha calcolato tutto ed è diventato un marchio;non ha calcolato nulla, spinto com'era da una generosità pazzesca. Anche i caratteri erano opposti:racconta che la prima volta ... Valdano: 'Maradona artista rock che ha migliorato il calcio, ne nasce uno ogni 20 anni'