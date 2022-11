Usa | l’uomo che ha ottenuto il bando di Huawei ora lo invoca per TikTok

Leggi su formiche

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Comitato sugli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius) dovrebbe intervenire per bandire. A sostenerlo è Brendan Carr, uno dei cinque membri della Commissione federale per le telecomunicazioni (Fcc), in un’intervista rilasciata al sito Axios. IL PRECEDENTECarr non era mai stato così esplicito. Le sue posizioni controsono note. Basti pensare che nei mesi scorsi aveva scritto a Apple e Google chiedendo di rimuovere l’app di proprietà della società cinese ByteDance dai loro store per ragioni di sicurezza nazionale. Come sottolinea Axios ed evidenziatramite un portavoce, la Fcc non ha autorità di regolamentazione sue altre app. È il precedente che conta, però. In passato il Congresso aveva agito contro le società di telecomunicazioni cinesi, tra cui ...