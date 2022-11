Un anno sabbatico pagato per creare una startup in Italia | il progetto di Scientifica Venture

(Di martedì 1 novembre 2022) Il programma è stato pensato per attirare i talenti inascoltati dell’hi tech in. 12 mesi per trasformare un sogno ininnovativa. Unica condizione, prendere un’aspettativa lavorativa

la Repubblica

Attrarre talenti che lavorano nell'hi tech: è lo scopo del venture capital Scientifica che mette a disposizione il programma " 1" rivolto ai dipendenti del settore tecnologico e gli studenti. Se il progetto viene scelto, il proponente dev'essere disposto a prendersi un'aspettativa lavorativa, o una pausa dagli ...L'scorso mentre ponderava quale scheda mettere dentro l'urna, assieme alla famiglia decideva anche che cosa mettere in valigia per un periodo di qualche mese da passare a Berlino. "Un... Un anno sabbatico (pagato) per lanciare una startup in Italia: il progetto di Scientifica venture Il programma è stato pensato per attirare i talenti inascoltati dell’hi tech in Italia. 12 mesi per trasformare un sogno in startup ...Christine Lagarde succede a Mario Draghi e diviene il quarto presidente della Banca Centrale Europea: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...