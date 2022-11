(Di martedì 1 novembre 2022) "Le delegazioni di, Turchia e Onu hanno deciso di non pianificare per il 2 novembre movimenti di navi nell'ambito dell'iniziativa nel mar Nero per il grano". Lo rende noto la delegazione delle ...

Agenzia ANSA

"Le delegazioni di, Turchia ehanno deciso di non pianificare per il 2 novembre movimenti di navi nell'ambito dell'iniziativa nel mar Nero per il grano". Lo rende noto la delegazione delle Nazioni Unite ...Il pacchetto dell'accordo si compone di due documenti che i rappresentanti di Russia,, Turchia ehanno firmato il 22 luglio a Istanbul. Il primo memorandum riguarda l'impegno delle ... Ucraina: Onu, domani nessuna nave in partenza - Ultima Ora "Le delegazioni di Ucraina, Turchia e Onu hanno deciso di non pianificare per il 2 novembre movimenti di navi nell'ambito dell'iniziativa nel mar Nero per il grano". (ANSA) ...Putin chiama Erdogan e annuncia: la Russia è "pronta a fornire gratuitamente quantità significative di grano e fertilizzanti all'Africa". Così si riapre la partita del grano ...