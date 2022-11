Ucraina | l’ambasciatore russo in Italia accusa | “Roma manda uomini a Kiev”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 1 novembre 2022) L’sottoper la guerra in. La Russia sostiene che dal nostro Paese giungano anon solo armi ma anche. E mentre associazioni, gruppi e movimenti politici si preparano alla manifestazione per la pace adel 5 novembre, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitri Medvedev, annuncia: “Pronti a usare il nucleare per le regioni annesse” in. “L’Occidente – scrive Medvedev su Telegram – spinge il mondo verso una guerra globale. Solo la vittoria russa è una garanzia contro la guerra mondiale.” L’Occidente continua a ripetere che “non si può permettere alla Russia di vincere. Che significa? Se non vince la Russia, deve vincere l’. E l’obiettivo diè il ritorno di tutti i ...