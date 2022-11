Tre giovani ad ArteVerona con il progetto The Eye

(Di martedì 1 novembre 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Gaetano Romano Iartisti ricercatori di nuove soluzioni espressive al confine delle varie arti, musica, video, performing arte, Neuro-cinema, Bio-cinema, ci porteranno lontano verso dimensioni ancora non del tutto esperite della visualità. Così stanno facendo i, Dino Esposito, Gennaro Bosone, Benny Romano, invitati adcon il loromultimediale, The Eye (L’Occhio ) dal curatore Carlo Maria Lolli Ghetti, che li ha selezionati e seguiti, nel percorso di ...

1 of 5 CONVIVIO SU DIGITAL E PER IDunque, si prospetta grande affluenza dopo le mancate ... Attenzione ai più piccoli molto simbolica per una manifestazione che, superati idecenni di ...Unagiorni densa di appuntamenti, in cui si alterneranno momenti divulgativi, istituzionali e ... promuovendo nuovi percorsi di lavoro virtuosi aiche si apprestano ad entrare nel mercato ...