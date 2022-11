Trapianto da record nelle Marche | fegato donato da una donna di 97 anni

... ringraziando la famiglia del donatore per la sua generosità e l'equipe dell'ospedale di Fabriano che ha reso possibile il. Per le Marche l'età del donatore rappresenta undi cui ...di fegatoa Fabriano, in provincia di Ancona , dove una donna di 97 anni è la più anziana donatrice di organo mai registrata in Italia. Così è stato salvato un uomo di oltre 50 anni, ...L’espianto è stato effettuato all’ospedale Engles Profili mentre l’operazione definitiva è stata fatta nel nosocomio di Torrette "Spesso le persone più in là con gli anni pensano di non poter donare o ...La vita, anche in età avanzatissima, non smette mai di avere un valore inestimabile da tramandare. Persino a 97 anni e mezzo, quando magari sembra di essere inutili, si può donare ...