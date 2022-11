Totti e Noemi insieme nella nuova casa a Roma Nord | le prime

Nuovo scoop di Chi su FrancescoBocchi. I paparazzi della nota rivista di gossip hanno beccato la coppia che visita una casa in zona Roma nord . "La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia ...... ma saranno davvero loro i nuovi ingressi Il casoe Antonella Fiordelisi "Francesco...fresco di separazione dall'ormai ex moglie Ilary Blasi e impegnato in una nuova relazione con...L'ex calciatore fa sul serio con la fidanzata, come mostra il servizio fotografico pubblicato in esclusiva su Chi ...Francesco Totti rompe il silenzio e replica ad Antonella Fiordelisi. La gieffina ieri sera ha confermato in diretta che l’ex capitano della Roma, da mesi al centro ...