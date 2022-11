Torino | asportato tumore da 70 chili | pesava più della paziente

(Di martedì 1 novembre 2022) Settanta. Tantoilovaricoad unaricoverata all’ospedale alle Molinette di. La giovane donna è stata sottoposta al delicato intervento chirurgico per rimuovere l’enorme massa che rischiava di ucciderla e che di fattopiùstessa: “La situazione era gravissima – hanno spiegato dal nosocomio – e la donna rischiava di morire per la compressione che l’addome determinava su polmoni ed organi addominali”. La donna, come spiegato dall’ospedale, attraverso una nota è giunta nelle scorse settimane al pronto soccorso delle MolinetteCittàSalute di“con un quadro di insufficienza respiratoria provocata dalla ...

Salvata una donna con un tumore ovarico di oltre 70 chili. Il tumore è statonel corso di un ...Una massa tumorale di 70 chili è stata asportata all' ospedale Molinette dia una giovane donna. Le ostruiva completamente l'addome arrivando fino ai polmoni al punto di ...le è stato...Settanta chili. Tanto pesava il tumore ovarico asportato ad una paziente ricoverata all’ospedale alle Molinette di Torino. La giovane donna è stata sottoposta al delicato intervento chirurgico per ...Doppio intervento per salvare una giovane donna arrivata in condizioni critiche all'ospedale Molinette di Torino ...