The Crown darà spazio alla scandalosa telefonata tra l' erede al trono e l' amante Quella del TampaxVe la ricordate?

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Tampongate fu uno degli scandali peggiori nella storia della Royal Family. Uno di quelli più imbarazzanti. Sebbene siano passati più di trent’anni, oggi torna al centro dell’attenzione, grazie a The(foto: Getty) Trentatre anni. Tanto è passato dallo scandalo del Tampongate. Quello che coinvolse l’allora principe Carlo e Camilla, sua storicae oggi regina consorte. A distanza di tre decenni, quello che fu uno degli episodi più indecenti nella storia della Royal Family britannica, torna al centro dell’attenzione. Gli sceneggiatori di The, infatti, hanno deciso di daretra i due, raccontandola all’interno della serie in onda su Netflix. Carlo, Camilla e ladel Tampongate Successe tutto per puro caso. Era il 1989 ...

