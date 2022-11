Terracina | la denuncia del Wwf | “Taglio indiscriminato della vegetazione lungo il canale Mortacino”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 novembre 2022)– “Non si può che restare costernati di fronte all’ennesimogli argini deldi, un’azione vandalica perpetrata già troppe volte e che puntualmente (e giustamente) suscita reazioni indignate da parte di molti cittadini” – così in una nota il gruppo pontino del Wwf Litorale Laziale. “Ciononostante nulla cambia e continuiamo ad assistere alla distruzione sistematica di fasce ripariali, rifugio per avifauna locale e migratrice, per non parlare dell’importanzacome fonte di ossigeno e scrigno prezioso di biodiversità, essenziale, oggi più che mai, per la salvaguardia dell’ecosistema territoriale. Ma questi ed ...