Tennis | Wta Finals Prime vittorie firmate da Sakkari e Sabalenka

(Di martedì 1 novembre 2022) A Forth Worth, la greca supera Pegula mentre la bielorussa piega Jabeur FORTH WORTH (STATI UNITI) - Sono iniziate nelle notte italiana a Forth Worth, in Texas, le Wtacon leotto ...

Sul cemento di Fort Worth, negli Stati Uniti, sono scattate leFinals 2022 di: il torneo di singolare è iniziato con le sfide del Gruppo Nancy Richey, che hanno visto le vittorie dell'ellenica Maria Sakkari e della bielorussa Aryna Sabalenka, ...A Forth Worth, la greca supera Pegula mentre la bielorussa piega Jabeur FORTH WORTH (STATI UNITI) - Sono iniziate nelle notte italiana a Forth Worth, in Texas, leFinals con le prime otto giocatrici del mondo al via. Il match che ha aperto il torneo, relativo al gruppo intitolato a Nancy Richey, è stato quello vinto dalla greca Maria Sakkari sulla ...A Forth Worth, la greca supera Pegula mentre la bielorussa piega Jabeur FORTH WORTH (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sono iniziate nelle notte italiana ...John McEnroe non può che inchinarsi alla grande stagione, e al grande talento, della numero 1 del mondo Iga Swiatek ...