Tagliola anti-Italia | Meloni | spunta la trappola tedesca per rovinarci

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) L'ultima trovata dei tedeschi è che mettere soldi in comune, come è stato fatto per il Covid, non è più conveniente. Capito? Non si tratta più di una questione di principio, o della preoccupazione di far pagare alle nazioni virtuose le colpe dei Paesi spendaccioni. No, la tesi spiegata dal ministro delle finanze Christian Lindner in un'intervista ad alcuni media tedeschi ripresa dal Financial Times è che «il vantaggio finanziario che la Commissione e molti stati speravano di ottenere dal debito comune europeo, rispetto all'emissione di debito su base nazionale, dati i tassi di interesse affrontati da Bruxelles, non esiste più». E comunque, ha proseguito, dovremmo smetterla «di sollevare l'idea di un prestito comune da parte dell'Ue a ogni occasione, ogni volta che abbiamo bisogno di maggiori investimenti». Insomma, ognuno sul gas e sulle conseguenze del caro energia dovrà cavarsela da ...