(Di martedì 1 novembre 2022) Il mese di ottobre caratterizzato dalanomalo ha rappresentato una mano santa per la vita di tutti i giorni, poiché ha consentito di procrastinare senza patemi l’accensione dei riscaldamenti, risparmiando di conseguenza su metano, pellet o qualunque combustibile si debba utilizzare. Il meteo sta quindi aiutando l’uomo comune, ma ogni medaglia ha il suo rovescio. L’industria degli, infatti, inizia già a boccheggiare prima ancora dell’inizio vero e propriostagione. In Norvegia, per esempio, Sjusjøen (situata nell’entroterra, circa 100 km a nordcapitale Oslo) ha preso la drastica decisione di cancellare la mass start di 30 km di sci di fondo programmata fra due settimane allo scopo di salvare quantomeno le gare di biathlon. D’altronde nella località posta nei pressi di ...

OA Sport

Inoltre, per sostenere il settore degli impianti di risalita e i luoghi di, che rappresentano centri nevralgici e una filiera decisiva per il turismo montano, riteniamo sia ...Sara' Semmering a recuperare il gigante femminile di coppa del mondo che e' stato cancellato settimana scorsa a Soelden . Un annuncio della Fis destinato ad allungare il programma delle gare ... Sport invernali, discipline della neve in ginocchio. Caldo e caro bollette generano già cancellazioni e rinvii a raffica OSSOLA - 31-10-2022 -- Prima la pandemia, poi la siccità e il caldo anomalo, e non da ultimo il caro energia. Le stazioni sciistiche si trovano davanti l'ennesimo anno difficile, tuttavia in Ossola c' ...Il viaggio di Fanpage.it all’interno dell’eredità delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 è un vasto patrimonio ... che organizza concerti nei palazzetti dello sport di Torino, il Pala Alpitour ex ...