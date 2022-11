Sottosegretari e viceministri | così il Senato è a rischio Ma c' è la stampella Renzi

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 novembre 2022) Un equilibrio precario. Soprattutto per chi si sta giocando la partita della vita e vuol far coincidere la durata del governo con quella della legislatura. La partita deie dei vice ministri rischia di lasciare notevoli strascichi all'interno della maggioranza. Due, almeno, i principali motivi. Giorgia Meloni ha scelto nove ministri che sono, al tempo stesso,ri. A questi vanno aggiunti dieci. Un'opzione coraggiosa, dettata sia dalla qualità dei nomi selezionati, sia dalle mille pretese da parte degli alleati (Forza Italia in primis). Una valutazione che però fa abbassare l'asticella dei voti sempre fruibili nella Camera Alta del nostro Parlamento. In particolar modo all'interno delle Commissioni, i cui presidenti verranno scelti al termine della prossima settimana. Un clamoroso errore di ...