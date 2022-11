Sopravvissuti il finale | tutte le teorie sull’Isola | l’assassino e i misteri del passato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 novembre 2022) Andrà in onda questa sera la sesta e ultima puntata die il pubblico si augura chiaramente, che ilracconti tutto quello che è successo davvero ai naufraghi che dopo oltre un anno sono tornati a Genova sani e salvi. Non sono tornati tutti ed è evidente che i, dovranno forse raccontare tutta la verità su quello che è successo. Lo faranno nell’ultima puntata in onda oggi, 1 novembre 2022? Di cose da scoprire ce ne sono davvero tante: chi sta perseguitando i? Dal modo di camminare e di vestire sembrerebbe un uomo, non troppo anziano. E’ lo stesso che ha fatto le scritte, che ha aggredito Marta e che ha ucciso Tano? E chi è? Potrebbe essere un ex naufrago, magari Gabriele che non è davvero morto come ihanno raccontato? Scopriamolo mettendo ...