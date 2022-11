Sopravvissuti | anticipazioni ultima puntata | trama episodi 1° novembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022). La fiction di sei puntate e 12che vede come protagonista Lino Guanciale sta per volgere al termine. Gli ultimidella fiction, Fantasmi ed Espiazione, andranno in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25 Ma cosa vedremo? Ecco delle piccole. Leggi anche:quintadi lunedì 31 ottobre 2022, in onda stasera gli ultimi: cosa vedremo? Anche per quest’ultimoo, l’11esimo, il punto di partenza sarà il presente. Inon hanno idea di chi sia il loro assalitore e si ...