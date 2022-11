Simona Ventura | il triste dramma che l’ha sconvolta | “Ho scoperto di avere…”

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 1 novembre 2022)e ilcheper sempre: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici che con la sua professionalità e il talento alla conduzione ha conquistato un posto significativo nel mondo dello spettacolo: stiamo parlando di lei, la bellissima. Una donna che ha saputo valorizzarsi ottenendo sempre un buonissimo riscontro in molti dei programmi da lei condotti come L’Isola dei famosi, The Voice Senior e Quelli che..il calcio. Di recente, però, ha dovuto affrontare unche. Curiosità su(foto web)Il primo esordio nel mondo dello spettacolo per ...