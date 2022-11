Sicilia | proroga dei contratti a 280 ex navigator fino al 31 dicembre

fino al 31 dicembre per i contratti dei 280 ex navigator che operano ne i Centri per l'impiego della. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha disposto, infatti, il ...fino al 31 dicembre per i contratti dei 280 ex navigator che operano nei Centri per l'impiego della. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto, infatti, il ...Proroga fino al 31 dicembre per i contratti dei 280 ex navigator che operano ne i Centri per l’impiego della Sicilia . Il presidente della Regione siciliana, ...Proroga fino al 31 dicembre per i contratti dei 280 ex navigator che operano nei Centri per l’impiego della Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto, infatti, il pr ...