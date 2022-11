“Si può lasciare una supplenza da mad per incarico da GPS?” Il pasticcio delle graduatorie e le sanzioni

(Di martedì 1 novembre 2022) Questa è la richiesta di consulenza arrivata all'indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it Cosa dire, come analizzare la richiesta, cosa dovranno fare in concreto le due scuole coinvolte, come si è potuti arrivare ad una situazione fuori normativa senza l'intervento dell'ufficio Scolastico? L'articolo .

Agenda Digitale

Chi ha preso il titolo sotto i 4 eurotenerlo e vedere come si comporterà al test di questo livello chiave, ma entrare adesso è troppo rischioso. E' meglioarrivare Enel a 4,6 euro che ...... gran calma, nondesertificare per sempre. Perché le partite si vincono con i cambi, ma al ... Gelo in curva nord, perdere il Sergente nell'incontro più importante dell'anno è peggio chei ... All’Europa serve un CERN per l’IA: ecco come realizzarlo