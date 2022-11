Serra | di chi è San Siro? Negli stadi vale la legge italiana?

(Di martedì 1 novembre 2022) L’Amaca di Michele, su La Repubblica, è dedicata ai vergognosi fatti accaduti a San. Gli ultras dell’Inter hanno costretto i tifosi ad abbandonare la curva a suon di intimidazioni e percosse dopo aver saputo della morte di uno dei loro capi, Vittorio Boiocco. A chi appartengono gli?. Si chiede. Sono luoghi pubblici in cui vige lao luoghi privatizzati a suon di sberle e minacce, come accaduto a Milano?paragona gli ultras dell’Inter ai mafiosi quando gli viene ucciso il capo. La reazione, scrive, è la stessa. “L’ordine pubblico è solo un’opinione. Tra il rave party di Modena e la curva di Sansvuotata dagli ultras dell’Inter (polizia autoproclamata), qual è l’affronto più grave alle leggi e all’ordine? ...

Milano Finanza

... il continente africano contribuisce solo al 4% alle emissioni globali di gas. Le quote ... quella di spingereha il potere a cambiare la vita di molte persone ", riducendo le emissioni. ...Sono diversi i film e i documentari che, nel corso degli anni, hanno raccontato aspetti cari a...si imbatte in un rapporto della Fao che spiega come l'allevamento del bestiame generi più gas... L'ultimo palio di Mps, chi corre in soccorso dell'aumento di capitale: Pignataro, Serra, Axa. E si guarda già all'aggregazione - MilanoFinanza.it I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Noto hanno arrestato un 46enne di Avola per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.Sono due i messaggi postati da Giorgia Meloni nella chat dei parlamentari di Fratelli d’Italia nel giorno della nomina di viceministri e sottosegretari. Il primo è un invito a serrare ...