Serie A | le date della pausa per il Mondiale | quando il ritorno in campo?

(Di martedì 1 novembre 2022) Continua il calcio giocato e continua laA! Il campionato italiano sta quasi per arrivare al capolinea in questo 2022, con la sosta per ilin Qatar ormai a un passo. Infatti mancano pochissime settimane allo stop e successivo avviocompetizione FIFA. Chiariamo come la scelta da parte dell’organo più importante del calcioabbia preso la decisione di giocare questo autunno a causa delle alte temperature in Qatar che in estate che rende impossibile fare qualsiasi sforzo sotto al sole. Da qui la sceltaFIFA di dirottare tutto a novembre. Per molti la divisionestagione in due parti (pre e post) sarà un fattore determinante, come a influenzare i valori delle squadre dopo la finecompetizione. ...