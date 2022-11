Serie A | il Monza si affida a Pablo Mar

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 novembre 2022) 2022-10-31 23:16:16 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Elui ACvedi le facce oggi con lui Bologna FC in Brianteo. Come un bel gesto di sostegno al suo compagnoMargiocatore spagnolo che era pugnalato alla schienala scorsa settimana in un centro commerciale, i membri della squadra sono usciti nel verde indossando un messaggio sulle loro magliette: “Torna presto, Paolo”. Il difensore valenciano era uno dei cinque persone coinvolte in un massiccio accoltellamento un uomo di 46 anni con problemi mentali in un centro commerciale di Assago, fuori Milano. Venerdì è stato operato d’urgenza, per ridurre i danni muscolari causati e è stato dimesso domenica. Sebbene, ancora convalescente, non potrà tornare in campo per almeno due mesi. Il Ilha ...