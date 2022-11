Serie A 22 23 | 12^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di martedì 1 novembre 2022) All’indomani della 12^diA, il, come di consueto, ha reso noti i suoi principali provvedimenti. In particolare sono otto i calciatori fermati per squalifica, tre dei quali per espulsione. Questi sono Pawel Dawidowicz dell’Hellas Verona, Armand Laurienté del Sassuolo e Dimitris Nikolau dello Spezia, mandati anzitempo fuori dal campo nelle partite contro Roma, Napoli e Fiorentina. Di conseguenza il centrocampista gialloblù non potrà esserci contro il Monza, l’attaccante neroverde sarà assente contro l’Empoli e il difensore bianconero non prenderà parte alla trasferta sul campo del Milan. Il nome più suggestivo, nonché l’assenza più pesante vista l’importanza della partita che salterà, è tuttavia quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Ammonito contro la Salernitana, il leader del ...

Non ha mai avuto a disposizione Wijnaldum , che doveva essere il giocatore "box to box" in grado di aiutare la difesa e far ripartire l'azione. Ha dovuto combattere con la spalla lussata di Zaniolo , ...La Sampdoria nella partita contro la Fiorentina dovrà fare a meno di Valerio Verre, già diffidato e ammonito dall'arbitro Massimi nel corso della gara in casa dell'Inter, mentre lo Spezia a San Siro c ...