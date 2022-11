Sconcerti | «Il Napoli ha solo l’Inter come avversaria | ma 8 punti di distanza non sono pochi»

(Di martedì 1 novembre 2022) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com in cui parla del campionato e della corsa per lo scudetto.parte dal, che è a +5 sulle avversarie. «E’ una fuga già importante, questo è certo. In questo momento credo che ilabbia unavversario:. E’ la squadra più completa e si è ritrovata. Però è distante 8e non». Sul Milan: «Il Milan ha un grosso problema. Non ha nessuno là in mezzo che faccia gioco, Quando ha smesso di farlo Bennacer non c’è stato più nessuno. Al di là delle due grandi occasioni da gol di Leao, nei primi sei minuti di gioco contro il Torino, il Milan non è mai riuscito a costruire un’azione. La verità è che ...

