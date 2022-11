Santi di Ognissanti | liberatemi dalle ire quotidiane e dai pomodorini sulla cotoletta

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 novembre 2022)di Ognisdai comunisti anticontanti (chiunque osteggi i contanti, si chiamasse pure Mario Monti, è un collettivista ossia un comunista, essendo il contante essenziale alla libertà individuale),dai politici che querelano (un politico che querela non si può sentire: ridatemi Andreotti che non querelava mai),da chi imperterrito continua a giocare a fascisti e comunisti,da Predappio,da Saviano,da questi eterni anni Settanta che non hanno niente del bello degli anni Settanta (Lucio Battisti, Rino Gaetano, David Bowie, Debbie Harry…),dalla parola “compagno” per dire convivente o concubino (non solo non ci sono più gli sposati, non ci sono più ...