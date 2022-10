Sami Zayn | “Ammetto che un paio di volte ho cercato di far uscire la Bloodline dal personaggio”

(Di martedì 1 novembre 2022) Senza alcun dubbio una delle cose che più sta funzionando nei programmi WWE, soprattutto in quel di SmackDown, è la strana alleanza creatasi fra la, che nell’ultima puntata dello show blu è diventato un membro ufficiale diventandoUso. Ma in realtà il buonci ha regalato un momento che tutti ricorderemo. Ucey e tante risate Infatti durante il segmentoparlando delle recenti tensioni con Jey Uso, ha definito quest’ultimo non troppo “Ucey” scatenando le risate del pubblico ma non solo. Infatti sia Roman Reigns che gli altri membri della stable non sono riusciti a trattenersi e anche a loro è uscita spontaneamente una sincera risata, grazie all’improvvisazione di. In una recente intervista quest’ultimo ha dichiarato ...

In conferenza stampa Roman Reigns, invece, accompagnato dal resto della Bloodline (e dal membro onorario) si è dimostrato impassibile e sicuro di sè, avvertendo Logan Paul del grande errore ...Men's Money in the Bank Ladder Match : Seth "Freakin" Rollins vs Drew McIntyre vs Sheamus vsvs Riddle vs Omos vs Il piatto forte della serata: il MIB Ladder Match valido per una shot all'... Kevin Owens: il suo push in pausa "per colpa" di Sami Zayn Kevin Owens è sparito dalla circolazione, infatti non lotta in un match televisivo dal 30 settembre dove ha partecipato ad una puntata di Friday Night SmackDown. In coppia con Drew McIntyre e Johnny G ...Sami Zayn e Jey Uso non si stanno simpatici, e questo lo sappiamo. I due, questa volta, hanno litigato ferocemente durante un WWE Live Event.