Sacchi | “Napoli spettacolare | come il mio Milan”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 novembre 2022) Arrigoparla dele lo paragona l’Ajax di Michels, il Barça di Guardiola ed al suo. L’ex allenatore a Il Mattino dice: “Questoè uno spettacolo ed è una squadra a un passo dalla leggenda: è sulla scia delle grandi del passato, dell’Ajax di Michels, del Barcellona di Guardiola e del miodegli imbattibili. Non mi stanco mai di vederlo giocare“. Poi sempre dalle colonne del quotidiano napoletano aggiunge: “Ilpuò sognare in campionato? Direi di sì. Ho visto la gara col Sassuolo: anche Osimhen è profondamente diverso rispetto, anche lui è cresciuto nel gioco di questa stagione. Per avere successo ci vogliono tre cose che ilha tutte: motivazione, spirito di squadre e per l’appunto il gioco. Per me sono gli ingredienti per ...