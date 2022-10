Roma | Totti | “Felice per il gol di Volpato e la vittoria contro il Verona”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Francesco, impegnato all’Orange Futbol Club diper la finale di Supercoppa di calcio a 8, ha espresso la sua felicità per il successo dellasul. “Sono molto contento che abbia segnato. Mi fa piacere per lui e per ladella“. Così l’ex capitano giallorosso, che si gode la rete del talento acquistato dalla sua agenzia di scouting, la CT 10 Management. Purtroppo la serata non è andata altrettanto bene sul campo per, con la sua squadra sconfitta per 2-0. SportFace.