Roma | i Friedkin investono altri 92 milioni per i debiti del club

...era però che di questi gioiellini, in pochissimi riuscivano a sbarcare anche soltanto per un breve periodo, in prima squadra . Da due anni a questa parte, tuttavia, sia per merito dei...Ad assistere al match tutto a tinte giallorosse, anche Ryane il general manager Tiago ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 30 ottobre 2022Dan Friedkin continua ad immettere capitale nella casse della Roma: rifinanziato il debito societario È notizia di pochi minuti fa: come riportato dall’edizione online di “Il Tempo”, Dan Friedkin ha c ...La proprietà investe altri 92 milioni e, stando a quanto scrive Bloomberg News, i fondi sono stati raccolti tra investitori privati ...