Roma | i Friedkin investono altri 92 milioni ed estinguono il debito E spunta un fondo… | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 novembre 2022) 2022-11-01 22:50:00 Fermi tutti! Icontinuano ad investire sulla. Come riportato da Bloomberg News, la famiglia proprietaria del club, ha chiuso il rifinanziamento del club, estinguendo il bond, col rimborso di 267di euro delin scadenza nel 2024.UN FONDO – Ihanno sfruttato investitori privati statunitensi come il fondo Apollo Global Management Inc, per una cifra vicina ai 175di euro. L’importo rimanente verrà poi coperto dalla famiglia texana in persona che dunque è al lavoro per far diminuire ilfinanziario del club.Con questa operazione i soldi investiti da Dane dal suo gruppo nella, delisting compreso, hanno ...