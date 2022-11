Ripristinate le forniture di acqua ed elettricità a Kiev

"Ledi acqua alle case dei residenti di Kiev sono state completamente. Anche ledi elettricità a Kiev sono state", ha scritto Klitschko sui social media. ...KIEV - Le forze russe hanno occupato le abitazioni nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, come riporta Ukrainska Pravda. Intanto sono stateledi acqua e di energia elettrica a Kiev dopo gli attacchi missilistici russi. Lo riferisce sui social il sindaco Vitaly Klitschko: "Ledi acqua ed elettricità alle ...Le forniture di acqua e di energia elettrica a Kiev sono state ripristinate dopo gli attacchi missilistici russi di ieri. A renderlo noto il sindaco della capitale, Vitaly Klitschko. Le forze russe st ...Tornate acqua ed elettricità a Kiev Nel frattempo le forniture di acqua ed elettricità sono state "ripristinate" in tutta la capitale ucraina, in seguito agli attacchi russi di ieri (lunedì) che hanno ...