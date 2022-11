Reddito di cittadinanza | pacchia finita per i 660mila che possono lavorare Il governo punta sul “Gol”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 novembre 2022) Si cambia, finalmente. E anche in fretta. Ilditargato “M5S”, con nullafacenti, ex criminali o finti poveri a sottrarre risorse alle casse dello Stato, mettendo in ginocchio lo stesso mercato del lavoro, sarà profondamente modificato già nei prossimi giorni, con un provvedimento che è stato riassunto, nei suoi principi generale, in un articolo del Sole24Ore. Come cambia ildicon ilMeloni Secondo indiscrezioni, ilMeloni starebbe lavorando all’individuazione di due categorie, tra coloro che percepiscono il sussidi: “Da un lato i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di, come pensionati in difficoltà, invalidi e genitori privi dicon figli minori. Per loro la ...